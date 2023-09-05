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Лазуткин Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1960

Отец: Лазуткин Николай Иванович

Мать: Лазуткина Лидия Дмитриевна

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