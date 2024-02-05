Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Василий Иванов

Мать: Матрена Дмитриева

Рождение ребёнка
11.02.1865

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Наталья Евстигнеева

Рождение ребёнка
09.06.1867

Сын: Лобков Иван Васильев

Мать ребёнка: Наталья Евстигнеева

Нежиловка, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.03.1868

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Наталья Евстигнеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Евстигнеева

Смерть
Неизвестно
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