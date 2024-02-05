Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Василий Иванов
Мать: Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
11.02.1865
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Наталья Евстигнеева
Рождение ребёнка
09.06.1867
Сын: Лобков Иван Васильев
Мать ребёнка: Наталья Евстигнеева
Нежиловка, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.03.1868
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Наталья Евстигнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Евстигнеева
Смерть
Неизвестно