Наталья Евстигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Евстигнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1865

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
09.06.1867

Сын: Лобков Иван Васильев

Отец ребёнка: Иван Васильев

Нежиловка, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.03.1868

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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