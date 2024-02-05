Наталья Евстигнеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1865
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
09.06.1867
Сын: Лобков Иван Васильев
Отец ребёнка: Иван Васильев
Нежиловка, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.03.1868
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно