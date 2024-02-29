Долгина Куна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгина Куна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Долгина Маша

Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Долгина Лея

Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Долгина Сима

Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Долгина Феня

Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков

Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Долгин Абрам Михайлович

Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков

Рождение ребёнка
27.12.1906

Сын: Долгин Михаил Минаевич

Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков

Рождение ребёнка
1909

Сын: Долгин Михель

Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков

Смерть
Неизвестно
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