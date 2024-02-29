Долгина Куна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Долгина Маша
Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Долгина Лея
Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Долгина Сима
Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Долгина Феня
Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков
Рождение ребёнка
05.05.1904
Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков
Рождение ребёнка
27.12.1906
Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков
Рождение ребёнка
1909
Сын: Долгин Михель
Отец ребёнка: Долгин Мендель Берков
Смерть
Неизвестно