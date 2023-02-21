Никитенко Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.12.1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитенко Пётр
Рождение ребёнка
1884
Сын: Никитенко Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Никитенко Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
06.03.1896
Сын: Никитенко Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Никитенко Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
12.06.1898
Сын: Никитенко Исидор Алексеевич
Мать ребёнка: Никитенко Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
28.07.1899
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Никитенко Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
04.06.1901
Сын: Никитенко Митрофан Алексеевич
Мать ребёнка: Никитенко Матрона Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1911