Никитенко Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитенко Алексей Петрович

Никитенко Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.12.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитенко Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Никитенко Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Никитенко Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
06.03.1896

Сын: Никитенко Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Никитенко Матрона Андреевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.06.1898

Сын: Никитенко Исидор Алексеевич

Мать ребёнка: Никитенко Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
28.07.1899

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Никитенко Матрона Андреевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.06.1901

Сын: Никитенко Митрофан Алексеевич

Мать ребёнка: Никитенко Матрона Андреевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитенко Матрона Андреевна

Смерть
14.12.1911
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close