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Никитенко Матрона Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Никитенко Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Никитенко Алексей Петрович

Рождение ребёнка
06.03.1896

Сын: Никитенко Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Никитенко Алексей Петрович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.06.1898

Сын: Никитенко Исидор Алексеевич

Отец ребёнка: Никитенко Алексей Петрович

Рождение ребёнка
28.07.1899

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Никитенко Алексей Петрович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.06.1901

Сын: Никитенко Митрофан Алексеевич

Отец ребёнка: Никитенко Алексей Петрович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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