Никитенко Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Никитенко Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Никитенко Алексей Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1896
Сын: Никитенко Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Никитенко Алексей Петрович
Рождение ребёнка
12.06.1898
Сын: Никитенко Исидор Алексеевич
Отец ребёнка: Никитенко Алексей Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1899
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Никитенко Алексей Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1901
Сын: Никитенко Митрофан Алексеевич
Отец ребёнка: Никитенко Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно