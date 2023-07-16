Кокотенко сын Михаила иркусткого — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокотенко сын Михаила иркусткого

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокотенко Михаил Павлович

Мать: Кокотенко жена Михаила иркутского

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокотенко внучка Михаила иркутского

Мать ребёнка: Кокотенко жена сына Михаила иркутского

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотенко внук Михаила иркутского

Мать ребёнка: Кокотенко жена сына Михаила иркутского

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокотенко жена сына Михаила иркутского

Смерть
Неизвестно

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