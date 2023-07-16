Кокотенко сын Михаила иркусткого
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокотенко внучка Михаила иркутского
Мать ребёнка: Кокотенко жена сына Михаила иркутского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотенко внук Михаила иркутского
Мать ребёнка: Кокотенко жена сына Михаила иркутского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно