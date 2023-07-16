Кокотенко жена сына Михаила иркутского
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокотенко внучка Михаила иркутского
Отец ребёнка: Кокотенко сын Михаила иркусткого
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотенко внук Михаила иркутского
Отец ребёнка: Кокотенко сын Михаила иркусткого
Бракосочетание
Неизвестно