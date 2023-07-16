Кокотенко жена сына Михаила иркутского — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокотенко жена сына Михаила иркутского

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокотенко внучка Михаила иркутского

Отец ребёнка: Кокотенко сын Михаила иркусткого

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотенко внук Михаила иркутского

Отец ребёнка: Кокотенко сын Михаила иркусткого

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокотенко сын Михаила иркусткого

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