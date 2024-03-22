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Демидъ Ивановъ

Место рождения

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Иванъ Дмитриевъ

Мать: Пелагея Федотова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий Демидовъ

Мать ребёнка: Акилина Федотова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мавра Демидова

Мать ребёнка: Акилина Федотова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Тимофей Демидовъ

Мать ребёнка: Акилина Федотова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Федотова

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