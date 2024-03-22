Демидъ Ивановъ
Место рождения
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Иванъ Дмитриевъ
Мать: Пелагея Федотова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Василий Демидовъ
Мать ребёнка: Акилина Федотова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мавра Демидова
Мать ребёнка: Акилина Федотова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тимофей Демидовъ
Мать ребёнка: Акилина Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Федотова