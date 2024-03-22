Иванъ Дмитриевъ
Место рождения
Дата рождения1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Дмитрий Максимовъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Демидъ Ивановъ
Мать ребёнка: Пелагея Федотова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Гаврило Ивановъ
Мать ребёнка: Пелагея Федотова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Петръ Ивановъ
Мать ребёнка: Пелагея Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Федотова