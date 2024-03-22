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Иванъ Дмитриевъ

Место рождения

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1719

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Дмитрий Максимовъ

Мать: не указана

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Демидъ Ивановъ

Мать ребёнка: Пелагея Федотова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1740

Сын: Гаврило Ивановъ

Мать ребёнка: Пелагея Федотова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1742

Сын: Петръ Ивановъ

Мать ребёнка: Пелагея Федотова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Федотова

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