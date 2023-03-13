Дмитрий Максимовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Максимовъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Максимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Михаила Дмитриевъ

Мать ребёнка: не указана

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1719

Сын: Иванъ Дмитриевъ

Мать ребёнка: не указана

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1721

Сын: Иванъ Дмитриевъ

Мать ребёнка: не указана

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1757
Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд