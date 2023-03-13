Дмитрий Максимовъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Максимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Михаила Дмитриевъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Иванъ Дмитриевъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Иванъ Дмитриевъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1757