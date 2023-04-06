Иванъ Дмитриевъ
Место рождения
Дата рождения1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Дмитрий Максимовъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Тимофей Ивановъ
Мать ребёнка: Катерина Кононова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Алексей Ивановъ
Мать ребёнка: Катерина Кононова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Катерина Кононова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анисья Иванова
Мать ребёнка: Катерина Кононова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Катерина Кононова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Кононова