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Иванъ Дмитриевъ

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Место рождения

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Дмитрий Максимовъ

Мать: не указана

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Тимофей Ивановъ

Мать ребёнка: Катерина Кононова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Алексей Ивановъ

Мать ребёнка: Катерина Кононова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Катерина Кононова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анисья Иванова

Мать ребёнка: Катерина Кононова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Катерина Кононова

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Кононова

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