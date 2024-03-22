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Катерина Кононова

Место рождения

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Кононъ Ивановъ

Мать: не указана

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Тимофей Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Дмитриевъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Алексей Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Дмитриевъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Дмитриевъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Дмитриевъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Дмитриевъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Дмитриевъ

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