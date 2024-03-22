Катерина Кононова
Место рождения
Дата рождения1723
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Кононъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Тимофей Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Дмитриевъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Алексей Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Дмитриевъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Дмитриевъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Дмитриевъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Дмитриевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Дмитриевъ