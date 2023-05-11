Акилина Федотова
Место рождения
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Василий Демидовъ
Отец ребёнка: Демидъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мавра Демидова
Отец ребёнка: Демидъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тимофей Демидовъ
Отец ребёнка: Демидъ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демидъ Ивановъ