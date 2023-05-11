Акилина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Федотова

Место рождения

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий Демидовъ

Отец ребёнка: Демидъ Ивановъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мавра Демидова

Отец ребёнка: Демидъ Ивановъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Тимофей Демидовъ

Отец ребёнка: Демидъ Ивановъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидъ Ивановъ

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