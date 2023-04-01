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Вербицкая Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербицкий Фома Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1891 ст.

Сын: Вербицкий Михаил Фомич

Отец ребёнка: Вербицкий Фома Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.

Дочь: (Вербицкая) Домникия Тимофеевна

Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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