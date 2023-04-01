Вербицкая Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Вербицкий Фома Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Дочь: (Вербицкая) Домникия Тимофеевна
Отец ребёнка: Вербицкий Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно