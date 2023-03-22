Вербицкий Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти11.11.1903 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1890 ст.
Сын: Вербицкий Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Вербицкая Калисевич Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Вербицкая Калисевич Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1903 ст.