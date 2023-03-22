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Вербицкий Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

11.11.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1890 ст.

Сын: Вербицкий Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Вербицкая Калисевич Мария Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Вербицкая Калисевич Мария Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербицкая Калисевич Мария Тимофеевна

Смерть
11.11.1903 ст.
Волковинцы, Хмельницька область
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