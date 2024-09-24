Трубицына (Иноземцева) Феодора Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Трубицын Иван Иванов
Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Трубицын Иван (меньшой) Иванов
Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитов
Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно