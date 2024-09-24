Трубицына (Иноземцева) Феодора Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына (Иноземцева) Феодора Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Иноземцев Степан Иванович

Мать: Иноземцева (Михалева) Гликерья (Лукерья) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Иван Никитов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Трубицын Лукьян Иванов

Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Трубицын Иван Иванов

Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Трубицын Иван (меньшой) Иванов

Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитов

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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