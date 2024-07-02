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Трубицын Иван Никитов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Трубицын Никита Антонов

Мать: Трубицына Ефимия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына (Иноземцева) Феодора Стефанова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Трубицын Лукьян Иванов

Мать ребёнка: Трубицына (Иноземцева) Феодора Стефанова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Трубицын Иван Иванов

Мать ребёнка: Трубицына (Иноземцева) Феодора Стефанова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Трубицын Иван (меньшой) Иванов

Мать ребёнка: Трубицына (Иноземцева) Феодора Стефанова

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1856

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