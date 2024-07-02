Трубицын Иван Никитов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Трубицына (Иноземцева) Феодора Стефанова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Трубицын Иван Иванов
Мать ребёнка: Трубицына (Иноземцева) Феодора Стефанова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Трубицын Иван (меньшой) Иванов
Мать ребёнка: Трубицына (Иноземцева) Феодора Стефанова
Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1856