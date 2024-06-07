Серов Никандр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Серов Никандр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Виталий

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Серова) Лидия

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Анатолий

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно

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