Корчагина (Сурнова) Ольга Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина (Сурнова) Ольга Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Корчагин Григорий Романович

Рождение ребёнка
24.09.1935

Сын: Корчагин Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Корчагин Григорий Романович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Корчагин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Корчагин Григорий Романович

Смерть
Неизвестно

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