Шалухин (Шелухин) Андрей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалухин (Шелухин) Андрей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708 ст.

Дата смерти

1747 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708 ст.

Отец: Шелухин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731 ст.

Сын: Шалухин Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Шалухин Максим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742 ст.

Дочь: Василиса Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1747 ст.
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