Шалухин (Шелухин) Андрей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708 ст.
Дата смерти1747 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708 ст.
Отец: Шелухин Максим
Рождение ребёнка
1731 ст.
Рождение ребёнка
1734 ст.
Рождение ребёнка
1742 ст.
Дочь: Василиса Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1747 ст.