Гарашин (Петров) Иоанн(Иван) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарашин (Петров) Иоанн(Иван) Ефимович

Гарашин (Петров) Иоанн(Иван) Ефимович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

1856 г.р.
1855 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: Карпов-Гарашин (Герасимов) Евфимий Петрович

Мать: Герасимова (Дмитриева) Анастасия Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.01.1874 ст.

Жена: Иванова-Сергеева-Косолапова (Егорова-Георгиева) Пелагея Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1875 ст.

Дочь: Петрова-Гарашина (Ефимова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Иванова-Сергеева-Косолапова (Егорова-Георгиева) Пелагея Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1877 ст.

Сын: Петров-Гарашин (Ефимов) Петр Иванович

Мать ребёнка: Иванова-Сергеева-Косолапова (Егорова-Георгиева) Пелагея Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1878 ст.

Жена: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Анастасия Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1881 ст.

Сын: Петров-Гарашин (Ефимов) Александр Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Анастасия Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.

Дочь: Петрова-Гарашина (Ефимова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Анастасия Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1884 ст.

Сын: Петров-Гарашин (Ефимов) Трофим Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Анастасия Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.