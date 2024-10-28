Гарашин (Петров) Иоанн(Иван) Ефимович
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Бракосочетание
11.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
16.09.1875 ст.
Дочь: Петрова-Гарашина (Ефимова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Иванова-Сергеева-Косолапова (Егорова-Георгиева) Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
01.07.1877 ст.
Сын: Петров-Гарашин (Ефимов) Петр Иванович
Мать ребёнка: Иванова-Сергеева-Косолапова (Егорова-Георгиева) Пелагея Никифоровна
Бракосочетание
1878 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1881 ст.
Сын: Петров-Гарашин (Ефимов) Александр Иванович
Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.
Дочь: Петрова-Гарашина (Ефимова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
21.07.1884 ст.
Сын: Петров-Гарашин (Ефимов) Трофим Иванович
Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Анастасия Трофимовна
Смерть
Неизвестно