Иванова-Сергеева-Косолапова (Егорова-Георгиева) Пелагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова-Сергеева-Косолапова (Егорова-Георгиева) Пелагея Никифоровна

Иванова-Сергеева-Косолапова (Егорова-Георгиева) Пелагея Никифоровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.10.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1856 ст.

Отец: Сергеев-Косолапов (Иванов) Никифор Георгиевич-Егорович

Мать: Васильева Анна Александровна-Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.01.1874 ст.

Муж: Гарашин (Петров) Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1875 ст.

Дочь: Петрова-Гарашина (Ефимова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Гарашин (Петров) Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1877 ст.

Сын: Петров-Гарашин (Ефимов) Петр Иванович

Отец ребёнка: Гарашин (Петров) Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.