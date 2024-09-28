Иванова-Сергеева-Косолапова (Егорова-Георгиева) Пелагея Никифоровна
Место рождения
Дата рождения01.10.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1856 ст.
Отец: Сергеев-Косолапов (Иванов) Никифор Георгиевич-Егорович
Бракосочетание
11.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
16.09.1875 ст.
Дочь: Петрова-Гарашина (Ефимова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гарашин (Петров) Иоанн(Иван) Ефимович
Рождение ребёнка
01.07.1877 ст.
Сын: Петров-Гарашин (Ефимов) Петр Иванович
Отец ребёнка: Гарашин (Петров) Иоанн(Иван) Ефимович
Смерть
Неизвестно