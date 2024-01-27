Богданов (Bogdanoff) Трофим Панкратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Bogdanoff) Трофим Панкратович

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Богданов (bogdanoff) Панкрат Pankrat Данилович

Мать: ?

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Богданов (bogdanoff) Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Василиса Алексеевна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Богданов (bogdanoff) Матвей Трофимович

Мать ребёнка: Василиса Алексеевна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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