Богданов (Bogdanoff) Трофим Панкратович
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1846
Отец: Богданов (bogdanoff) Панкрат Pankrat Данилович
Мать: ?
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Богданов (bogdanoff) Сергей Трофимович
Мать ребёнка: Василиса Алексеевна
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Богданов (bogdanoff) Матвей Трофимович
Мать ребёнка: Василиса Алексеевна
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Алексеевна
Смерть
Неизвестно