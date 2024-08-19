Жданова (Кошелева Кошелев) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1817
Дата смерти11.11.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жданов В Николаевич
Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жданов Жданова) Марья Николаевна
Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1837
Дочь: (Жданов Жданова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1840
Сын: Жданов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович
Смерть
11.11.1875