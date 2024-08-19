Жданова (Кошелева Кошелев) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Кошелева Кошелев) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1817

Дата смерти

11.11.1875

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов В Николаевич

Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жданов Жданова) Марья Николаевна

Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
06.07.1837

Дочь: (Жданов Жданова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1840

Сын: Жданов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Жданов Николай Михайлович

Смерть
11.11.1875

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