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Хромов Никифор Иванович

Место рождения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1831 в крестных
Бракосочетание
1808

Жена: Хромова (Черновская) Фекла Зотовна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Хромов Кондрат Никифорович

Мать ребёнка: Хромова (Черновская) Фекла Зотовна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Хромов Федор Никифорович

Мать ребёнка: Хромова (Черновская) Фекла Зотовна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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