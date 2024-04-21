Хромов Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
1831 в крестных
Бракосочетание
1808
Рождение ребёнка
1812
Сын: Хромов Кондрат Никифорович
Мать ребёнка: Хромова (Черновская) Фекла Зотовна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Хромова (Черновская) Фекла Зотовна
Смерть
Неизвестно