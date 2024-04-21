Хромов Федор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Колтачихина (Хромова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Хромова -- Евдокия Минаевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Хромова Феодора Федоровна
Мать ребёнка: Хромова -- Евдокия Минаевна
Бракосочетание
26.02.1861
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно