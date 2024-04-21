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Хромов Федор Никифорович

Место рождения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Хромов Никифор Иванович

Мать: Хромова (Черновская) Фекла Зотовна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Колтачихина (Хромова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Хромова -- Евдокия Минаевна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Хромова Феодора Федоровна

Мать ребёнка: Хромова -- Евдокия Минаевна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.02.1861

Жена: Хромова -- Евдокия Минаевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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