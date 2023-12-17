Архипов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипов ?
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Пайкина Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Нуйкина Фёкла Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно