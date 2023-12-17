Архипов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Флор Гвармил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Финоген
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Еремей
Смерть
Неизвестно