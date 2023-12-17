Архипов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Флор Гвармил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Семён

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Финоген

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Исай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Еремей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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