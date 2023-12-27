Бабенко (Кононенко) Акилина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко (Кононенко) Акилина Максимовна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
09.01.1877

Муж: Бабенко Самсон Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1877

Сын: Бабенко Виктор Самсонович

Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1879

Дочь: Бабенко Анисия Самсоновна

Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1882

Сын: Бабенко Георгий Самсонович

Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1884

Сын: Бабенко Дионисий Самсонович

Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1886

Сын: Бабенко Петр Самсонович

Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1889

Сын: Бабенко Дмитрий Самсонович

Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1892

Дочь: Дерека (Бабенко) Неонила Самсоновна

Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1896

Сын: Бабенко Порфирий Самсонович

Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область

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