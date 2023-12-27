Бабенко (Кононенко) Акилина Максимовна
Место рождения
Дата рождения1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1877
Рождение ребёнка
10.11.1877
Сын: Бабенко Виктор Самсонович
Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович
Рождение ребёнка
29.12.1879
Дочь: Бабенко Анисия Самсоновна
Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1882
Сын: Бабенко Георгий Самсонович
Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович
Рождение ребёнка
05.05.1884
Сын: Бабенко Дионисий Самсонович
Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович
Рождение ребёнка
28.06.1886
Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович
Рождение ребёнка
23.10.1889
Сын: Бабенко Дмитрий Самсонович
Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович
Рождение ребёнка
27.10.1892
Дочь: Дерека (Бабенко) Неонила Самсоновна
Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович
Рождение ребёнка
16.02.1896
Сын: Бабенко Порфирий Самсонович
Отец ребёнка: Бабенко Самсон Михайлович