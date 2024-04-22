Бабенко Самсон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
09.01.1877
Рождение ребёнка
10.11.1877
Сын: Бабенко Виктор Самсонович
Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
29.12.1879
Дочь: Бабенко Анисия Самсоновна
Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
23.04.1882
Сын: Бабенко Георгий Самсонович
Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
05.05.1884
Сын: Бабенко Дионисий Самсонович
Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
28.06.1886
Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
23.10.1889
Сын: Бабенко Дмитрий Самсонович
Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
27.10.1892
Дочь: Дерека Неонила Самсоновна
Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
16.02.1896
Сын: Бабенко Порфирий Самсонович
Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна
Смерть
Неизвестно