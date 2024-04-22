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Бабенко Самсон Михайлович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
09.01.1877

Жена: Бабенко Акилина Максимовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1877

Сын: Бабенко Виктор Самсонович

Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1879

Дочь: Бабенко Анисия Самсоновна

Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1882

Сын: Бабенко Георгий Самсонович

Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1884

Сын: Бабенко Дионисий Самсонович

Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1886

Сын: Бабенко Петр Самсонович

Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1889

Сын: Бабенко Дмитрий Самсонович

Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1892

Дочь: Дерека Неонила Самсоновна

Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1896

Сын: Бабенко Порфирий Самсонович

Мать ребёнка: Бабенко Акилина Максимовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Малая Кошелевка, Чернігівська область
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