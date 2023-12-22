Дерека (Бабенко) Неонила Самсоновна
Место рождения
Дата рождения27.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1892
Бракосочетание
14.10.1912
Рождение ребёнка
19.02.1915
Дочь: Дерека Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Дерека Григорий Гавриилович
Рождение ребёнка
15.01.1918
Сын: Дерека Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Дерека Григорий Гавриилович
Смерть
Неизвестно