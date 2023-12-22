Дерека (Бабенко) Неонила Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерека (Бабенко) Неонила Самсоновна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

27.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1892

Отец: Бабенко Самсон Михайлович

Мать: Бабенко Акилина Максимовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
14.10.1912

Муж: Дерека Григорий Гавриилович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1915

Дочь: Дерека Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Дерека Григорий Гавриилович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.01.1918

Сын: Дерека Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Дерека Григорий Гавриилович

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Кунашовка, Чернігівська область
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