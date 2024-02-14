Шарафутдинова (Сиразова) Ляйсан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова (Сиразова) Ляйсан

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского района РТ

Дата рождения

25.03.196

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.196

Отец: Сиразов Саетгарай

Мать: скрыто настройками приватности

д.Бик-Утеево Буинского района РТ
Рождение ребёнка
23.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замалиева Ландыш

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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