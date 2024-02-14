Шарафутдинова (Сиразова) Ляйсан
Место рожденияд.Бик-Утеево Буинского района РТ
Дата рождения25.03.196
ПолЖенский
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.196
Отец: Сиразов Саетгарай
Мать: скрыто настройками приватности
д.Бик-Утеево Буинского района РТ
Рождение ребёнка
23.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Буинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замалиева Ландыш
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Буинск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности