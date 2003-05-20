Зуев Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Олег

Место рождения

, , , Белоруссия

Дата рождения

23.12.1931

Дата смерти

20.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1931

Отец: Зуев Александр

Мать: ?

, , , Белоруссия
Бракосочетание
28.12.1955

Жена: Зуева Валентина

Октябрьский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зуева Валентина

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
20.05.2003
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
от гангрены
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