Зуев Олег
Место рождения, , , Белоруссия
Дата рождения23.12.1931
Дата смерти20.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1931
Отец: Зуев Александр
Мать: ?
, , , Белоруссия
Бракосочетание
28.12.1955
Жена: Зуева Валентина
Октябрьский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зуева Валентина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.2003
от гангрены