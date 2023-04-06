Зуева (Касимова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Касимова) Валентина

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Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

11.04.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1932

Отец: Касимов Александр Александрович

Мать: Касимова Анна

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
?.09.1946
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
?.12.1946
Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1947
Кардоникская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1948
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1949
Октябрьский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
1952
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
28.12.1955

Муж: Зуев Олег

Октябрьский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Олег

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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