Зуева (Касимова) Валентина
Место рождения
Дата рождения11.04.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1932
Отец: Касимов Александр Александрович
Мать: Касимова Анна
Место жительства
?.09.1946
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
?.12.1946
Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1947
Кардоникская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1948
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1949
Место жительства
1952
Бракосочетание
28.12.1955
Муж: Зуев Олег
Рождение ребёнка
08.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зуев Олег
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно