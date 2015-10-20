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Фахреева Александра Евгеньевна

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Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

20.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.2015

Отец: Фахреев Евгений Вагисович

Мать: Некрасова Ирина Анатольевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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