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Фахреев Евгений Вагисович

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Место рождения

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область

Дата рождения

09.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1971

Отец: Фахреев Вагис

Мать: Фахреева Галина Ивановна

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.2015

Дочь: Фахреева Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Анатольевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ирина Анатольевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трущенкова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
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