Фахреев Евгений Вагисович
Место рождения
Дата рождения09.06.1971
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1971
Отец: Фахреев Вагис
Мать: Фахреева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.2015
Дочь: Фахреева Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трущенкова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область