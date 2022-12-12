Тыров Прохор Семенович
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смерти18.12.1898 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847 ст.
Мать ребёнка: Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Мать ребёнка: Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна
нет данных
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1898 ст.