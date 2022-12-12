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Тыров Прохор Семенович

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Место рождения

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

18.12.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Тыров Яков Прохорович

Мать ребёнка: Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Тыров Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Тыров Фёдор Прохорович

Мать ребёнка: Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыров Егор Прохорович

Мать ребёнка: Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
нет данных
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна

Смерть
18.12.1898 ст.
Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
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