Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
Дата смерти14.12.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
нет данных
Рождение ребёнка
1847 ст.
Отец ребёнка: Тыров Прохор Семенович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Тыров Прохор Семенович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Отец ребёнка: Тыров Прохор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тыров Прохор Семенович
нет данных
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1901 ст.