Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырова Гликерия (Лукерия) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

14.12.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

нет данных
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Тыров Яков Прохорович

Отец ребёнка: Тыров Прохор Семенович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Тыров Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Тыров Прохор Семенович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Тыров Фёдор Прохорович

Отец ребёнка: Тыров Прохор Семенович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыров Егор Прохорович

Отец ребёнка: Тыров Прохор Семенович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
нет данных
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тыров Прохор Семенович

Смерть
14.12.1901 ст.
Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
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