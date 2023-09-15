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Непочатых Петр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Непочатых Осип Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анисия Петровна

Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Матрена Петровна

Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Непочатых Капитон Петрович

Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Непочатых Константин Петрович

Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непочатых Феодора Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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