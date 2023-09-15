Непочатых Петр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Непочатых Осип Захарович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анисия Петровна
Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Матрена Петровна
Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Непочатых Капитон Петрович
Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Непочатых Константин Петрович
Мать ребёнка: Непочатых Феодора Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно