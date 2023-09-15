Непочатых Феодора Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анисия Петровна
Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Непочатых Капитон Петрович
Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Непочатых Константин Петрович
Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно