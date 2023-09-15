Непочатых Феодора Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непочатых Феодора Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анисия Петровна

Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Непочатых Капитон Петрович

Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Непочатых Константин Петрович

Отец ребёнка: Непочатых Петр Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непочатых Петр Осипович

Смерть
Неизвестно
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