Андреев Геннадий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1924
Дата смерти26.07.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель, зав. РОНО
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1952
Дочь: Додонова (Андреева) Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Андреева (Токарева) Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
26.05.1954
Сын: Андреев Владимир Геннадиевич
Мать ребёнка: Андреева (Токарева) Клавдия Александровна
Смерть
26.07.2001