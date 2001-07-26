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Андреев Геннадий Алексеевич

Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

10.07.1924

Дата смерти

26.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева (Токарева) Клавдия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель, зав. РОНО
Место жительства
Неизвестно
Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.08.1952

Дочь: Додонова (Андреева) Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Андреева (Токарева) Клавдия Александровна

Шугурово, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.05.1954

Сын: Андреев Владимир Геннадиевич

Мать ребёнка: Андреева (Токарева) Клавдия Александровна

Шугурово, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
26.07.2001
Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

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