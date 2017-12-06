Андреев Владимир Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1954
Дата смерти06.12.2017
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андреева) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андреева) Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
хирург
Место жительства
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Смерть
06.12.2017
Причина смерти: остановка сердца