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Андреев Владимир Геннадиевич

Место рождения

Шугурово, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.05.1954

Дата смерти

06.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1954

Отец: Андреев Геннадий Алексеевич

Мать: Андреева (Токарева) Клавдия Александровна

Шугурово, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Андреева) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Андреева) Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
хирург
Место жительства
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Смерть
06.12.2017
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: остановка сердца

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