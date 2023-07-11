Гусаков Терентий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1893 ст.
Отец: Гусаков Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1911 ст.
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.
Дочь: Гусакова Евфилия Терентьевна
Мать ребёнка: Гусакова (Зубова) Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
18.12.1913 ст.
Дочь: Гусакова Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Гусакова (Зубова) Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
24.01.1915 ст.
Дочь: Гусакова Ксения Терентьевна
Мать ребёнка: Гусакова (Зубова) Анна Артемьевна
Смерть
Неизвестно