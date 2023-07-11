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Гусаков Терентий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.

Отец: Гусаков Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1911 ст.

Жена: Гусакова (Зубова) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.

Дочь: Гусакова Евфилия Терентьевна

Мать ребёнка: Гусакова (Зубова) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
18.12.1913 ст.

Дочь: Гусакова Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Гусакова (Зубова) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
24.01.1915 ст.

Дочь: Гусакова Ксения Терентьевна

Мать ребёнка: Гусакова (Зубова) Анна Артемьевна

Смерть
Неизвестно

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