Кузавков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузавков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузавков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузавков Алексей

Мать ребёнка: Кузавкова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузавкова Зинаида

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кузавков Николай

Мать ребёнка: Кузавкова Зинаида

Смерть
Неизвестно

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