Кузавкова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кузавков Николай
Отец ребёнка: Кузавков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузавков Алексей
Отец ребёнка: Кузавков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузавков Василий
Смерть
Неизвестно