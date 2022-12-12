Курганський Филипп (Пилип) Евменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганський Филипп (Пилип) Евменович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1939

Сын: Курганский Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Курганськая Валентина Альойзовна

Цеберка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Зоя Филипповна

Мать ребёнка: Курганськая Валентина Альойзовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганский Анатолий Филиппович

Мать ребёнка: Курганськая Валентина Альойзовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курганськая Валентина Альойзовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганский Иван Филиппович

Мать ребёнка: Курганськая Валентина Альойзовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганский Николай Филиппович

Мать ребёнка: Курганськая Валентина Альойзовна

Смерть
Неизвестно
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