Курганський Филипп (Пилип) Евменович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1939
Сын: Курганский Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Курганськая Валентина Альойзовна
Цеберка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Зоя Филипповна
Мать ребёнка: Курганськая Валентина Альойзовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганский Анатолий Филиппович
Мать ребёнка: Курганськая Валентина Альойзовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганский Иван Филиппович
Мать ребёнка: Курганськая Валентина Альойзовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганский Николай Филиппович
Мать ребёнка: Курганськая Валентина Альойзовна
Смерть
Неизвестно