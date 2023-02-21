Курганськая (Метельская) Валентина Альойзовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1939
Сын: Курганский Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Курганський Филипп Евменович
Цеберка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Зоя Филипповна
Отец ребёнка: Курганський Филипп Евменович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганский Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Курганський Филипп Евменович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганский Николай Филиппович
Отец ребёнка: Курганський Филипп Евменович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганский Иван Филиппович
Отец ребёнка: Курганський Филипп Евменович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно