Курганськая (Метельская) Валентина Альойзовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганськая (Метельская) Валентина Альойзовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1939

Сын: Курганский Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Курганський Филипп Евменович

Цеберка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Зоя Филипповна

Отец ребёнка: Курганський Филипп Евменович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганский Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Курганський Филипп Евменович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганский Николай Филиппович

Отец ребёнка: Курганський Филипп Евменович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганский Иван Филиппович

Отец ребёнка: Курганський Филипп Евменович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курганський Филипп Евменович

Смерть
Неизвестно
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