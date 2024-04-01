Петухов Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1962
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1962
Отец: Поротиков Андрей
Мать: Тамара Тихоновна
Рождение ребёнка
29.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2015