Петухов Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1962

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1962

Отец: Поротиков Андрей

Мать: Тамара Тихоновна

Рождение ребёнка
29.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
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