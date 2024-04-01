(Петухова) Тамара Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1962
Отец ребёнка: Поротиков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поротиков Андрей
Смерть
Неизвестно