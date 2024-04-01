(Петухова) Тамара Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Петухова) Тамара Тихоновна

(Петухова) Тамара Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Тихон Ефремов

Мать: Петухова Анастасия Евдокимовна

Рождение ребёнка
10.11.1962

Сын: Петухов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Поротиков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поротиков Андрей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close